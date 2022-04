In molti danno ormai per certo il suo trasferimento all’Inter nella prossima stagione, ma per adesso André Onana non se la passa particolarmente bene. Dopo la lite con i tifosi e le successive dichiarazioni al vetriolo, il tecnico dell’Ajax Erik Ten Hag ha deciso di escludere il portiere nella finale di Coppa d’Olanda contro il PSV Eindhoven. Il titolare nel match sarà infatti Maarten Stekelenburg, mentre il camerunese viene spedito addirittura in tribuna.