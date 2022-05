Ospite come di consueto in studio a '90esimo minuto' su Rai 2, Milena Bertolini, ct della nazionale italiana di calcio femminile, si sofferma sulla prestazione dell'Inter nella vittoria per 4-2 ottenuta in rimonta contro l'Empoli: "L'Inter è la squadra più forte, ma per quanto riguarda l'aspetto difensivo ultimamente ha perso un po' di quella leggerezza che le aveva dato Inzaghi. Adesso un po' sente la pressione, quindi credo che la pigrizia, i posizionamenti sbagliati e la non aggressività di inizio partita dipendessero da un blocco psicologico. Nel momento in cui si è sbloccata si è rivista l'Inter che conosciamo, con la superiorità creata a sinistra nella costruzione, prima con Bastoni e adesso con Dimarco, quindi con la tecnica e la qualità del gioco che ha mostrato in tutto il campionato".