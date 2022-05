" La notizia della vendita del Monza per l’acquisto di una quota del Milan è destituita di fondamento . Il Monza non è in vendita. Adesso c’è bisogno della massima concentrazione per la finalissima di domenica sera". Così Silvio Berlusconi, attuale presidente del Monza, smentisce categoricamente un suo coinvolgimento nella questione che riguarda la cessione del Milan, club di sua ex proprietà. Nessun ritorno nelle quote societarie del Milan dunque per il Cavaliere che resta concentrato sulal finale di Play Off di Serie B con il suo Monza.

E sempre in vista del match di ritorno dell'Arena Garibaldi, Berlusconi si è pronunciato auspicando il colpo grosso della formazione di Giovanni Stroppa: "Da questa partita dipende il destino del Monza anche l’anno prossimo. Se non andiamo in Serie A quest’anno, la prossima stagione sarà difficilissimo essere promossi, perché sono scese in B tre squadre come Venezia, Genoa e Cagliari che sono di proprietà di gruppi molto ricchi e si attrezzeranno per tornare immediatamente in A, quindi per noi sarà molto difficile. Sarà una partita cruciale".