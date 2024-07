Un pesce fuor d'acqua. Marcus Thuram sta rendendo molto al di sotto delle aspettative a Euro 2024 per una ragione di natura squisitamente tattica, come sottolineato da Beppe Bergomi durante lo studio di Sky Sport: "Thuram non è nel contesto giusto, non è una prima punta che gioca spalle alla porta - il punto di vista dello Zio -. Ha bisogno di girare intorno un altro attaccante e guardare il campo davanti a sé, come ha fatto con l'Inter in questa stagione. Soffre, è meglio fare un'altra scelta",

