"L'Inter è una squadra forte, ma sono stato comunque piacevolmente sorpreso dalla prestazione di ieri al Camp Nou". Lo dice Beppe Bergomi intervenuto dagli studi di SkySport24. "Se l'Inter ritrova quell'abbraccio a Gosens, quando tutti sono andati sul tedesco, allora torna il Dna Inter. Anche in una rosa non perfetta, senza giocatori che saltano l'uomo, la compattezza di squadra ti fa andare oltre - spiega lo Zio -. L'oroglio viene fuori, trovi la giocata, tutti lottano e remano nella staessa direzione. Calhanoglu fa quel tipo di prestaizone, Barella non sbraccia ma si butta dentro e aiuta tutti... Ci sono passato tante volte: se l'episodio non è sporadico, allora l'Inter può dire la sua".