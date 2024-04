Beppe Bergomi, ospite del canale Youtube di Fabio Caressa per tratteggiare le prospettive del derby, ha espresso le proprie convinzioni sul profilo che tratteggia il DNA dell'interista perfetto: "Dimarco, me lo ricordo dal settore giovanile, ha sempre avuto questa gamba, con cross e tiri. Poi ha fatto un percorso in cui si è guadagnato spazio conquistando la Nazionale con ottime prove. Quella del derby è la partita che sente di più, me l'ha detto".

Chi può essere decisivo? "Il Milan ha una motivazione incredibile, arrivando da cinque sconfitte consecutive nei derby. Poi sta molto bene, è in fiducia. Dall'altra c'è una forza straordinaria di gruppo. Magari quando vedi il traguardo vicino un po' di braccino ti viene".