Tuttosport torna su Inter-Torino con un'intervista a Mario Beretta per commentare la partita dei granata. "Tornando alla prova contro l’Inter verticalità e profondità non sembrano prerogative di questo Toro. Che comunque ha saputo creare tantissime occasioni da gol. Il fatto che Vlasic sia croato come Juric, e che Radonjic venga dallo stesso territorio, ha sicuramente aiutato l’integrazione dei due. Molto bravi a calarsi in una realtà particolare come il campionato italiano, che non è il più bello, ma che resta il più difficile al mondo: tatticamente non c’è palestra migliore. Buongiorno? Contro Dzeko, non l’ultimo arrivato, se l’è cavata alla grande".