Tweet alquanto criptico, quello pubblicato un'ora fa circa da Thomas Zilliacus, il manager finlandese per il quale nei giorni scorsi si è parlato in merito ad un interessamento per l'acquisizione dell'Inter. Zilliacus si trova in queste ore proprio in Italia, e nella foto da lui pubblicata che ritrae un ameno paesaggio collinare, oltre a scrivere 'Bella Italia' usa gli hashtag 'Serie A', 'calcio' e 'Lombardia'. Ed è inevitabile pensare che quelle siano due parole non scritte a caso...