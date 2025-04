Delusione per l'eliminazione ma voglia di mettersi subito tutto alle spalle per chiudere quanto prima il discorso Bundesliga. Questo, in sintesi, il discorso che il tecnico del Bayern Monaco Vincent Kompany ha pronunciato nello spogliatoio di San Siro dopo il 2-2 contro l'Inter che ha estromesso i tedeschi dalla corsa alla Champions League. La Bild ha pubblicato il contenuto del discorso, nel quale il mister belga ha sottolineato come la squadra sia mancata "nei piccoli dettagli", invitandola a guardare avanti.

Kompany ha poi fissato i traguardi da raggiungere: "Vogliamo vincere il campionato tedesco in un mese. Vogliamo andare al Mondiale per Club tra due mesi e vincere. E tra quattro mesi avremo di nuovo la nostra prima partita di Champions League e poi vogliamo vincere la Champions League", avrebbe detto Kompany. Secondo il rapporto, tutti i suoi giocatori erano "molto entusiasti".