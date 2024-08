Dusan Basta, ex centrocampista della Lazio e dell'Udinese, ha parlato ai microfoni del Messaggero Veneto commentando il ritorno in Friuli di Alexis Sanchez: "Sono rimasto un po' sorpreso dal suo ritorno, ho visto la straordinaria accoglienza che ha ricevuto il giorno della presentazione e sono tornato indietro tempo ai miei primi anni in Friuli".

Il montenegrino si pronuncia anche sulle forze in campo per il campionato: "La favorita per lo scudetto è l’Inter? Sì, sembra la più attrezzata e la più compatta con un grande allenatore come Simone Inzaghi. Subito dietro metto la Juventus e il Milan. L'Atalanta? È una squadra che ha saputo alzare il livello negli ultimi anni, se riesce a mantenerlo può creare dei problemi alle tre grandi".