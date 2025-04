Dopo l'eliminazione dalla Champions League per mano dell'Inter, Mario Basler si scaglia apertamente contro il Bayern Monaco. E soprattutto, contro il suo capitano Thomas Müller, il cui impiego dal primo minuto è stato, a detta dell'ex nazionale tedesco, perlomeno inopportuno: "A Milano doveva giocare la squadra migliore e non Thomas Müller, semplicemente perché la pressione pubblica esterna su Vincent Kompany è diventata troppo forte. Müller è più prezioso se entra negli ultimi 30 minuti o nei tempi supplementari. In quel caso, un giocatore esperto è più importante di uno giovane", dichiara a Sport1, per poi rincarare la dose: "Non sono un grande fan di Thomas Müller. Da anni affermo che tecnicamente è il peggior giocatore che il Bayern abbia avuto negli ultimi 20 anni".

Secondo Basler, non è nemmeno troppo giustificabile il rumore creato dalla decisione di non rinnovare il contratto al calciatore: "Mi piace come calciatore. Ma ora ho la sensazione che il Bayern Monaco smetterà di giocare a calcio l'anno prossimo perché Thomas Müller non ha più un contratto",