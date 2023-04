Il Basilea ragiona sulle strategie per la prossima stagione, partendo dal destino dei giocatori attualmente in prestito. Di questi, solo due sembrano avere la certezza di rimanere in rossoblu: si tratta del bomber Zeki Amdouni, prelevabile dal Lausanne-Sport per soli 3 milioni di euro e per il quale però già pullulano le voci di interesse da parte di club esteri, e di Andy Diouf.

Più complicata, invece, la permanenza di Darian Males, arrivato a titolo temporaneo dall'Inter: secondo la Basler Zeitung, la dirigenza del Basilea è comunque contenta dell'apporto del giocatore, ma ritiene elevate le cifre fissate per l'eventuale riscatto. Se ne potrebbe riparlare qualora l'Inter decidesse di rimodulare le sue condizioni.