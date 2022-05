"La partita di mercoledì viene sul finire del campionato, dipende anche dalle energie dei giocatori, c'è già stata la sfida di Supercoppa, dove ha vinto l'Inter, quindi è un altro trofeo che per la Juve può essere importante, ma allo stesso tempo è importante per l'Inter, anche per il seguito della stagione. In una partita secca, vince chi sbaglia meno, chi ha l'occasione giusta e ha anche la forza di giocare certe finali, sapendole gestire". Questo il commento di Andrea Barzagli, presente nel post-partita di Genoa-Juventus di DAZN, dove ha espresso le sue considerazioni sulla finale di Coppa Italia tra Juventus e Inter.