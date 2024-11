Raffaele Pucino, difensore del Bari, raggiunto da RadioBari dopo la partita vinta contro il Cittadella ha parlato tra le altre cose del tema legato alla leadership specie dopo un successo rocambolesco che sembrava in pugno per i biancorossi salvo poi vedere i veneti rimontare da 3-0 a 3-2: "Ci sono situazioni dove puoi fare di più a livello caratteriale, poi vedi l'Inter che ha più o meno la stessa rosa che arrivò in finale di Champions due anni fa, poi vedi il modo in cui ha pareggiato con la Juventus, e pensi che la condizione mentale fa subentrare delle cose come ci è successo. Noi con maggiore esperienza dobbiamo aiutare il gruppo. Da domani penseremo al Brescia, perché ora bisogna dare continuità di risultati".