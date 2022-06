In attesa di affondare il colpo sui profili di primo piano per la Serie B, le attenzioni di Ciro Polito, ds del Bari, sono rivolte principalmente verso quei giovani utili per regalare ai pugliesi una rosa di primo piano. Stando a quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, il dirigente campano avrebbe messo gli occhi su alcuni calciatori scuola Inter e Milan. Difficile arrivare alla stella della Primavera nerazzurra Cesare Casadei, ma in casa della Beneamata si seguono i centrocampisti Giovanni Fabbian e Mattia Sangalli. Sarebbe vicino, inoltre, il giovane centrale difensivo rossonero Marco Bosisio, considerato un profilo di sicuro affidamento. Lo riferiscono i colleghi di TuttoBari.