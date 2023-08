Ancora un'assenza per Balogun che dopo aver saltato l'amichevole contro il Barcellona, non compare neanche nella distinta di oggi nel match (attualmente in corso) contro il Monaco. L'assenza dell'attaccante però non dovrebbe essere legata ad alcun rumors di mercato, bensì al problema al piede di cui aveva anche parlato l'allenatore dei Gunners Arteta qualche giorno fa.