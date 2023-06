Di ritorno dall'Argentina, dove con la Nazionale Under 20 ha conquistato la medaglia d'argento nei Mondiali di categoria, Tommaso Baldanzi, centrocampista dell'Empoli, non si è sbilanciato sul proprio futuro: "Non saprei. Ora staccherò un po’ questo mesetto per ripartire, poi penserò a tutto il resto. La Serie A ti dà molta esperienza, ringrazio l'Empoli che mi ha fatto vivere questa stagione e tredici anni fantastici".