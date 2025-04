"Ho giocato, e dando sempre il 200%, per entrambe le maglie ma devo confessare che il mio cuore batte leggermente di più per il Napoli.Questa città mi è rimasta nel cuore e ci vado spesso, amo i napoletani". Questo il primo pensiero espresso ai microfoni di Libero da Salvatore Bagni, che si esprime così sulla volata per lo Scudetto: "Ritengo il Napoli favorito di un'incollatura. Sono quasi certo che vincerà sei partite su sei. L’Inter, partita come la favoritissima per vincere il campionato, farà altrettanto?".

Già domani rischia di passare una Pasqua difficile da digerire a Bologna.

"Appunto, la squadra di Italiano non fa respirare, diciamo che l’Inter ha un vantaggio: l'assenza nelle file dei rossoblu di Skorupski, Ferguson e Casale. E poi: come stanno Odgaard e lo stesso Castro?”.

Però l’Inter, che non avrà Thuram a Bologna, viene da una battaglia con il Bayern.

"Quello sì, è stata una sfida all’ultimo sangue e molti giocatori erano cotti alla fine. Anche perché qui si continua a dire che Simoni Inzaghi ha due giocatori uguali per ruolo ma quando fa i cambi non ha mai lo stesso rendimento. Vedi Parma e vedi i secondo tempi con Udinese e Cagliari".

La stanchezza è però lo scotto da pagare quando si hanno tre obiettivi davanti.

"Certo, ma esaminiamo i gol presi nei finali dalla difesa dell’Inter, che resta forte. Quelle reti le buschi proprio quando devi giocare ogni tre giorni: quando mancano 15-20 minuti e sei in vantaggio, il pensiero va al prossimo impegno. È una distrazione comprensibile".

L’Inter, Bologna a parte, dove troverà altre possibili contraeree?

"Lei pensa che Roma e poi Lazio a San Siro siano passeggiate? Sono due squadre fuori dall’Europa e con un unico obiettivo: la Champions».



Il leader che trascinerà l’Inter in questo finale?

"Barella, giocatore mondiale, un fuoriclasse".

Ma il cammino del Napoli è davvero più semplice rispetto a quello dell’Inter?

"L’unica partita un po’ ostica sarà la trasferta di Lecce. Il Napoli finirà il campionato a quota 86 punti. Se l’Inter ne farà 1 in più, applausi".