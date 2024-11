Salvatore Bagni non fa drammi dopo il brutto stop subito dal Napoli contro l'Atalanta, capace di espugnare lo stadio 'Diego Armando Maradona' con un 3-0 senza appelli: "Il risultato vuol dire poco, il Napoli non ne esce ridimensionato - assicura l'ex centrocampista a Kisskissnapoli.it: -. Sicuramente l’Atalanta l’ha letta meglio di noi, ci ha sorpreso quando non ha messo in campo Retegui e quando tutti pensavano giocasse Samardzic invece non è stato così. Gasperini è un grande allenatore e non lo abbiamo scoperto ieri".

Insomma, la squadra di Conte, a partire dalla sfida complicata con l'Inter di domenica prossima, può guardare al futuro con immutato ottimismo: "Conte ha detto bene: in campo ci vanno i giocatori, lui li allena e anche molto bene. L’Inter non è quella dell’anno scorso concede tanto e questa cosa il Napoli può sfruttarla. Le qualità per mettere in discussione l’avversario le abbiamo", le sue parole.