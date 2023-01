La mossa di mercato dell'Auxerre di acquistare in prestito fino a giugno Ionut Radu, reduce dalla parentesi deludente alla Cremonese, fa felice Christophe Pélissier, tecnico dei francesi: "Abbiamo avuto l'opportunità di prendere Radu, che è un giocatore internazionale avendo giocato delle partite con l'Inter. Ha esperienza ai massimi livelli in Serie A", le sue parole in conferenza stampa.