Remo Freuler, centrocampista dell'Atalanta, ha parlato dal ritiro di Clusone: "Dobbiamo guardare avanti senza porci limiti, vogliamo restare in alto. La Juve e l’Inter sono migliorate, il Milan rimane la stessa squadra - ma è comunque forte -, la Roma ha comprato poco, la Fiorentina invece ha acquisito molti giocatori. Ma sul campo è un’altra storia. Ci sono tante squadre lì davanti, ce ne saranno tante come lo scorso anno che lotteranno fino alla fine, dobbiamo sicuramente migliorare l’andamento in casa, è la prima cosa che dobbiamo migliorare".