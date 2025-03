Con una vittoria oggi contro il Venezia, l'Atalanta andrebbe ad agganciare l'Inter in vetta alla classifica dando ulteriore pepe alla corsa per lo Scudetto. Intervistato da DAZN prima del match, l'ad orobico Luca Percassi non vuole però fare troppi voli pindarici: "Diciamo che in estate pensavamo di aver messo a disposizione di Gian Piero Gasperini una rosa competitiva. Abbiamo molti più punti dell'anno scorso, ma il campionato si costruisce partita dopo partita. Ci aspettano ancora tante partite importanti, ma già oggi la classifica dell'Atalanta è una cosa straordinaria. Rimanere in questa zona sarebbe l'ennesimo trionfo, poi non bisogna lasciare nulla di intentato".