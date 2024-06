Dopo aver disputato per intero il test amichevole in vista di Euro 2024 vinto agevolmente dall'Albania contro il Liechtenstein ieri sera, Kristjan Asllani si è espresso così ai canali ufficiali della Federcalcio albanese: "Queste sono partite che danno una spinta a noi giocatori che abbiamo giocato meno - le parole dell'interista -. E' stata una bella gara, i tre gol segnati daranno fiducia agli attaccanti, questa è una cosa molto positiva. Ci siamo preparati bene per l'Europeo, faremo il meglio possibile nella partita d'esordio con l'Italia. Sicuramente daremo anima e cuore, ma cosa verrà fuori non si sa".