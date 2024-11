Intervenuto ai microfoni di Inter TV, il centrocampista nerazzurro Kristjan Asllani parla così dopo il match stravinto contro il Verona che lo ha visto anche giocare 90’: “Sono contento dei 90 minuti, sono state utili anche le partite che ho giocato in Nazionale. Venivo da un periodo difficile per via di un problema al ginocchio. Sono contento per l’assist e per la vittoria, quasi tre punti sono fondamentali".

La tua crescita mentale?

“Sono cresciuto, prima leggevo due critiche e mi abbattevo. Ora ho imparato a non leggere più niente e a concentrarmi solo sul campo, anche grazie alla mia famiglia che mi ha sostenuto”.