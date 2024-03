Asllani, finalmente in gol a San Siro, a fine partita si presenta sorridente ai microfoni di DAZN: "Ero molto stanco a fine partita, ma questi minuti mi fanno bene. Siamo contenti, era una partita difficile abbiamo sofferto di squadra e siamo contenti di averla portata a casa. Sapevamo che potevamo allungare oggi ma guardiamo di partita in partita, ancora non è finita bisogna sempre restare attenti. Sono contento del gol, lo aspettavo da tanto specialmente in casa e sono venuti tutti ad abbracciarmi, felice di avere questi compagni. Ora mi tocca pagare per tutti ma sono contento così. Contenti anche di avere un pubblico così caloroso, è tanta roba giocare davanti a questa gente ma complimenti al Genoa, giocano un bel calcio e ci hanno messo in difficoltà".