Alla grande gioia per il ritorno sul tetto del mondo dopo 36 anni, fanno ora da contraltare in casa Argentina i dubbi sulla permanenza di Lionel Scaloni come ct dell'Albiceleste. Arrivato come sostituto temporaneo di Jorge Sampaoli, l'ex Lazio e Atalanta ha guadagnato la fiducia di tutto il gruppo, ma la trattativa per il prolungamento del contratto appare più complicata del previsto. Come riporta Olé, Scaloni non ha ancora avuto nemmeno modo di parlarne con Claudio Tapia, il presidente dell'AFA.