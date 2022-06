Joaquin Correa gioca titolare nell'amichevole tra Argentina ed Estonia di scena alle 18 all'Estadio El Sadar di Pamplona, in Spagna. Il Tucu è schierato nel tridente d'attacco completato da Julian Alvarez e dal capitano Leo Messi: 4-3-3 iper-offensivo per l'Albiceleste del ct Scaloni, con Alejandro Papu Gomez e Rodrigo De Paul che affiancano Alexis Mac Allister a centrocampo. Panchina per Paulo Dybala e per Marcos Senesi, difensore del Feyenoord accostato al mercato dell'Inter, escluso dall'incontro Lautaro Martinez.