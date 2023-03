L'Argentina si è imposta per 4-1 sul River Plate nell'amichevole in famiglia giocata nella sede dall'AFA il giorno dopo il test contro Panama, l'occasione per ricordare il trionfo in Qatar e celebrare i campioni del mondo. Come riferiscono i giornalisti di Tyc Sports, il ct Lionel Scaloni ha dato minuti a chi ne ha avuti meno il giorno prima, compreso Lautaro Martinez che è partito titolare ma non è riuscito a scrivere il suo nome nel tabellino dei marcatori.