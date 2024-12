Con le partite di ieri tra Colo e Lecce e Bologna e Verona si è chiuso ufficialmente il 2024 di Serie A. Pertanto, è possibile, al netto degli asterischi per gare da recuperare nel 2025, stilare la classifica finale dei punti raccolti durante l'anno solare in via di conclusione. Come evidenzia Transfermarkt, l'Inter ha chiuso davanti a tutte con 89 punti, seguita a 81 dalla sempre meno sorprendente Atalanta.

Bene anche la Lazio con 69 punti mentre la sconfitta contro gli scaligeri ha impedito al Bologna di effettuare il sorpasso o l'aggancio a Milan e Napoli, ferme a quota 66 a +1 sui felsinei. Male la Juventus con 60 punti, uno in più della Fiorentina e 5 in più della Roma.