Intervistato da Il Secolo XIX, l'ex ds dello Spezia Guido Angelozzi ricorda come arrivò a ingaggiare Roberto Gagliardini, che oggi sarà avversario degli Aquilotti con la maglia dell'Inter: "Fisico e tecnica si intuivano già allora del resto pescare da quel vivaio dava sempre una certa sicurezza per la qualità del settore giovanile bergamasco, dopo di lui fu il turno di Matteo Pessina, un altro giocatore destinato ad un ruolo da protagonista in serie A. Malgrado le poche presenze si intuiva che il ragazzo aveva qualità. Del resto, anche Martin Erlic il primo anno praticamente non scese in campo per problemi fisici, esplodendo però non appena ristabilito".