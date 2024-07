Intervenuto ai microfoni 1 Station Radio, Claudio Anellucci, agente FIFA ed ex procuratore di Edinson Cavani, ha rivelato un retroscena sul Matador: "Orima del Napoli, Cavani era dell’Inter. Chiudemmo il discorso con José Mourinho, Javier Zanetti – che parlava per tutti i giocatori nello spogliatoio – e la società. Era un accordo da firmare e ratificare. Decidemmo, con Marco Branca, di rivederci in una settimana per formalizzare. Passa una settimana, non sento Branca e il ragazzo mi chiama dal ritiro della nazionale. Continuavo a chiamare. Ad un certo punto, dico a Edinson che non ci sono novità".



Poi, il momento della svolta: "La sera stessa, vado in un locale di Roma e, per sbaglio, incontro Edo De Laurentiis, che conosco da tanti anni. Gli dico ‘perché non prendete Cavani?’. Da lì a pochi giorni non mi chiama nessuno. Vado al mare e allo stabilimento attaccato al mio il gestore dice che il capo scouting del Napoli vorrebbe conoscermi. Io e Micheli passiamo un pomeriggio intero a parlare di calcio. Edinson Cavani è stato praticamente venduto sulla spiaggia di Fregene. La mattina che formalizziamo con la società azzurra il Corriere titola con l’acquisto di Cavani per i partenopei. A quel punto Branca mi telefona, sorpreso del fatto che non avessimo aspettato i nerazzurri. Gli rispondo che erano passati ventidue giorni e, dunque, avevamo chiuso con il Napoli”.