Intervenuto ai microfoni di News.Superscommesse.it. l'ex calciatore nerazzurro Andrea Seno, che vestito anche le maglie di Como e Bologna, esprime il suo pensiero sull'avvio di campionato dell'Inter, sugli obiettivi stagionali dei nerazzurri e sulle favorite per lo scudetto: "Vedo un Inter che mi sembra la fotocopia dell'anno scorso. Solo gli episodi hanno portato a un pareggio col Genoa".

Marotta è riuscito a tenere con sé i grandi campioni e ha completato la squadra inserendo due titolari come Zielinski e Taremi. Credi che questa rosa possa competere per vincere la prossima Champions League oppure resta il gap rispetto alle altre big d'Europa?

"L'Inter ha dimostrato già gli anni scorsi di poter competere con le big d'Europa. Vista la campagna acquisti, direi a maggior ragione quest'anno".

Juve, Milan o Napoli: qual è la squadra che la impensierisce di più? Quali le rivali dell'Inter per il prossimo scudetto?

"La Juventus per adesso preoccupa più di tutti, perché in poco tempo ha già una sua fisionomia e una personalità spiccata. Se anche i giocatori di maggior qualità sapranno calarsi in questo contesto saranno dolori per le altre squadre".