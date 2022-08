Dopo la vittoria nei preliminari di Conference League in casa della formazione estone del Paive, il portiere dell'Anderlecht Hendrik van Crombrugge chiama a raccolta il gruppo dei senatori della formazione biancomalva affinché facciano da esempio per i giovani e li aiutino a combattere per il club: "Abbiamo abbastanza esperienza. Uno come Yari Verschaeren ha già 100 partite al suo attivo. Voglio vedere una mentalità da combattimento: spetta a noi giocatori esperti prendere al seguito i mercenari e portarli nella storia per combattere per il club. Ci siamo riusciti in passato e lo faremo anche con Sebastiano Esposito e Fabio Silva. Quando tutti iniziano a voler lottare per la squadra, vinci subito il 15% delle partite".