Alla vigilia dell'esordio dell'Anderlecht in Conference League contro il Silkeborg, il tecnico Felice Mazzù ha auspicato un cambio di passo dei suoi uomini soprattutto in attacco: "Dobbiamo trovare una soluzione affinché Fabio Silva sia più presente nel rettangolo e non sia costretto a moltiplicare gli sforzi. Ha bisogno di più supporto ma, domenica scorsa contro l'OH Leuven, anche se non ha segnato, Sebastiano Esposito ha lavorato molto. La scintilla deve ancora verificarsi". Ma potrebbe arrivare magari con un cambio di modulo? Un cambio tattico è una possibilità ma la formula che funziona è quella per cui si vince. Non dobbiamo concentrarci sul comparto offensivo. Tutta la squadra ne risente".