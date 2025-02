Preoccupa ancora la salute di Zdenek Zeman, ex allenatore di Roma e Lazio. Il boemo è stato infatti ricoverato questa mattina in codice rosso al Policlinico Gemelli di Roma. Il tecnico 77enne si trova attualmente in terapia intensiva neurologica, non lontano dal reparto in cui è ricoverato anche Papa Francesco.

Secondo le prime informazioni, Zeman avrebbe accusato disartria (difficoltà nell’articolare le parole) e ipostenia all’arto inferiore destro, sintomi che hanno fatto scattare immediatamente l’allarme tra i familiari. Il boemo, già debilitato da una forte sindrome influenzale nei giorni scorsi, è stato sottoposto a controlli approfonditi per chiarire le sue condizioni di salute.

Non è la prima volta che Zeman si trova a dover affrontare un problema grave di salute. Nell'ottobre scorso, l’allenatore ha subito un attacco ischemico, mentre sei mesi prima aveva dovuto lasciare la panchina del Pescara per problemi cardiaci, subendo un delicato intervento in cui gli furono impiantati quattro bypass. L'allenatore al momento non sembra in pericolo di vita, sebbene il quadro clinico sia abbastanza complesso.