In attesa che l'aritmetica certifichi la conquista dello Scudetto da parte dell'Inter, è arrivato quest'oggi il primo verdetto matematico per una delle principali leghe europee: dopo 11 anni di dominio incontrastato del Bayern Monaco, infatti, la Bundesliga ha un nuovo padrone. Xabi Alonso ha infatti completato il suo capolavoro portando il Bayer Leverkusen sul trono di Germania per la prima volta nella sua storia centoventennale. La cavalcata trionfale delle Aspirine ha avuto la sua consacrazione con la vittoria nel match della BayArena contro il Werder Brema.

La partita è finita col punteggio di 5-0: apre le marcature Victor Boniface su calcio di rigore al 23esimo, poi nella ripresa Granit Xhaka e la tripletta del talento Florian Wirtz mettono il sigillo su match e Meisterschale, quel trofeo scappato via parecchie volte al club rossonero, alcune anche in maniera clamorosa. Ma ora, in Renania è arrivato finalmente il tempo di fare festa, peraltro già anticipata al momento del quarto gol con tentativo di invasione di campo rientrato però in breve tempo prima dell'esplosione dopo la quinta rete. E potrebbe non essere finita qui, visto che il Bayer è in corsa anche per Coppa di Germania ed Europa League. L'era del Neverkusen, come è stata sin qui ironicamente apostrofata la squadra per l'incapacità di conquistare il titolo, insomma, sembra essersi esaurita qui.