Continuano ad arrivare gli annunci delle convocazioni per gli imminenti impegni delle Nazionali. Arriva anche il momento di Marko Arnautovic, alle prese come raccontato da Simone Inzaghi con un problema all'occhio ma pur sempre chiamato dal ct dell'Austria Ralf Rangnick per gli ultimi impegni del girone di Nations League contro Kazakistan e Slovenia.