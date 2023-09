"Le italiane sono andate alla grande nelle Coppe nella passata stagione. La Serie A ha portato tre squadre ai quarti della Champions, una delle quali è arrivata in finale (l'Inter, ndr). In Europa c'erano tre italiane in finale, speriamo si ripeta anche quest'anno con il Real Madrid dentro". Così Carlo Ancelotti, tecnico delle merengues, parlando a Sky Sport alla viglia della sfida con l'Union Berlino.