Febbre da Champions League sempre più alta per Carlo Ancelotti che domani contro il Liverpool ha la possibilità di scrivere un ennesimo pezzetto di storia del calcio. Il tecnico dei blancos, ha parlato a Sky Sport alla vigilia della finale di Champions League di domani, vigilia durante la quale si è - tra le altre cose - ulteriormente complimentato con José Mourinho: "Oggi è ancora un giorno tranquillo, ci stiamo preparando con tranquillità e convinzione, da domani inizieranno le preoccupazioni. L'obiettivo è essere sempre pronti, anche al fatto che potremmo andare sotto. Sarà una bella partita, le due squadre sono arrivate qui con merito. Non penso che ci sarà attendismo, abbiamo esperienza sia noi che loro. La forza delle rimonte sta nell'esperienza dei giocatori, siamo un club che ha storia in queste competizioni e abbiamo coraggio. Domani tutte e due le squadre perderanno il vantaggio del Bernabeu e di Anfield, ma sarà uno stadio bellissimo lo stesso".