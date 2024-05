L'ex portiere Marco Amelia, interpellato da Tuttomercatoweb, si è soffermato su Conte. E' l'uomo adatto per il Napoli? "Sì. Finora ha sempre preso squadre che andavano risollevate e l'ha fatto molto bene. Se pensiamo alla Juve, all'Inter... le ha riportare a vincere. Sicuramente è il profilo ideale anche per il Napoli, che parte da una base già molto forte, venendo da una stagione non all'altezza della rosa".