Dopo il ko casalingo dell'Inter con la Roma, Massimo Ambrosini commenta la partita e quanto sta accadendo alla squadra di Simone Inzaghi: "Penso che l’Inter non abbia fatto una brutta gara ma al momento sta pagando delle disattenzioni che la portano a lasciare tanti punti - ha detto l'ex Milan a DAZN -. Anche contro l’Udinese ha preso gol su calcio piazzato ad esempio. Oggi gara non eccellente ma dal punto di vista del gioco non ha subito dalla Roma. All’interno di una partita equilibrata e combattuta l’Inter perde per un calcio piazzato, è una squadra che non riesce a gestire mentalmente alcuni momenti".