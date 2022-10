Scade domani il termine per la presentazione delle candidature per l'Ambrogino d'Oro 2022, e i nomi che circolano sono come di consueto i più disparati delle più svariate categorie. Tra queste, c'è anche la richiesta di un riconoscimento speciale: Andrea Mascaretti di Fratelli d’Italia propone una Medaglia d’oro alla memoria per Piero Pirelli, il presidente del Milan che fece costruire lo stadio di San Siro nel 1926.