Vigilia di sostanziale serenità quella di Amadeus, che ai microfoni di Radio Deejay racconta le sue sensazioni in vista di questa ultima giornata di campionato: "Devo essere sincero, non sono in tensione perché io sono felice della stagione dell’Inter. Quindi, siccome vincere comunque due coppe mi appaga, la tensione, secondo me, ce l’ha più il Milan. Nel senso che noi siamo lì: è chiaro che intanto dobbiamo vincere con la Sampdoria e poi non siamo padroni del nostro destino. Lo siamo stati, ma ora non più".