Dopo la vittoria di ieri dell'Inter contro il Barcellona, Alessandro Altobelli, presente negli studi di Mediaset, ha commentato quanto fatto dalla squadra di Inzaghi: "Quella conquistata stasera è una vittoria che permette all'Inter di sperare ancora, dopo questa vittoria la squadra di Inzaghi resta ancora in piena corsa in un girone in cui sembrava avesse poche speranze. Il Napoli, il Bayern e il Real Madrid sono oggi le squadre più forti in Europa".