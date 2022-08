Hamit Altintop, colui che con la sua mano ha disegnato i gironi di Champions League lo scorso giovedì consegnando all'Inter il gruppo d'acciaio con Barcellona e Bayern Monaco, commenta così la composizione della fase a gruppi dal punto di vista del club tedesco nel quale lui ha militato: "È vero che tutti i gruppi sono difficili. Il gruppo C con Bayern Monaco, Inter, Barcellona e Viktoria Plzen sembra essere il girone più difficile. Nessun club è felice di un gruppo del genere. Tuttavia, se vuoi avere successo, devi battere ogni avversario e sopravvivere a ogni gruppo. Anche il gruppo di Manchester City e Siviglia è un gruppo molto forte. Il Bayern Monaco incontrerà Robert Lewandowski e il Borussia Dortmund incontrerà Erling Haaland. Questo è ciò che rende il calcio così bello. Incrocio le dita per il mio ex club, il Bayern Monaco, e auguro loro una vittoria in Champions League”.