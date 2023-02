Altin Lala, ex capitano della Nazionale albanese, ha parlato della situazione di Kristjan Asllani ai microfoni di Tribal Football. Lamentando la mancanza di minuti avuta sin qui del giovane talento arrivato dall'Empoli: "Per me la soluzione migliore da parte dell'Inter sarebbe stata lasciarlo all'Empoli per uno o due anni in più per crescere e giocare sempre più minuti. Asllani ha grandi qualità ed è in un grande club, ma è ancora una delle riserve; non mi sta bene che giochi ogni partita 10-15 minuti.