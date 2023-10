Così come il suo attaccante Arkadiusz Milik, anche Massimiliano Allegri invita alla calma dopo la vittoria nel derby col Torino e l'avvicinamento della sua Juventus all'Inter: "L'obiettivo è sempre quello di entrare nelle prime quattro, ciò non preclude di pensare ad altre cose visto che siamo la Juventus. Bisogna rimanere coi piedi per terra, riportando l'atteggiamento tipico di questa società è quello di vincere le partite. Ora c'è la sosta e poi un'altra gara bellissima contro il Milan", afferma il livornese a DAZN.