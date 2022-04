"Domani sarà una partita difficile, la Fiorentina è in forma e sta facendo una grande stagione". Lo dice Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, nella conferenza stampa alla vigilia della semifinale di Coppa Italia contro la Fiorentina. La vincente sfiderà una tra Inter e Milan, avversarie questa sera a San Siro. "Italiano sta facendo un ottimo lavoro, domani ci si gioca la finale - ricorda l'allenatore bianconero -. All’andata è stata una gara più bloccata, domani penso che sarà completamente diversa. La Coppa Italia se la vinci non conta niente, se la perdi hai fallito. In campionato bisogna pensare ad arrivare fra le prime quattro, a inizio gennaio nessuno si sarebbe aspettato la Juve in questa posizione a cinque giornate dalla fine. Il campionato è equilibrato, gli episodi fanno la differenza. Noi non abbiamo vinto delle partite giocate bene, sicuramente ci è mancato quel qualcosa in più per far sì che quelle gare le vincessimo. Bisogna fare questo passo in avanti. L'anno prossimo sarà sicuramente migliore, ora bisogna pensare a quello che si deve fare adesso. La partita di domani non fa svoltare la stagione. Domani si può arrivare in finale. Alla Juve siamo sempre sotto pressione, quest'anno l'unica squadra che doveva vincere il campionato era la Juventus. Bisogna conviverci".