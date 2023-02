A Milano, durante la serata benefica United for Ukraine, è andato in scena un simpatico siparietto con protagonista Adriano Galliani. Per raccogliere fondi per l'Ucraina è stata infatti messa all'asta anche la maglia di Lautaro Martinez. Quando è stato chiesto all'ad del Monza di rilanciare, quest'ultimo ha risposto così: "Io nella vita posso fare tutto, ma con il massimo rispetto non posso prendere la maglia dell'Inter". Alla fine la casacca è stata acquistata da Paolo Berlusconi, fratello di Silvio e presidente onorario del club brianzolo.