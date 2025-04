Aldo Serena si concentra sulla centralità di Lautaro Martinez nel mpondo Inter, all'indomani della qualificazione in semifinale di Champions League conquistata dai campioni d'Italia a spese del Bayern Monaco: "In autunno era in difficoltà, non essendosi mai fermato tra le due stagioni. Ci furono critiche feroci nei suoi confronti, ma lui è rimasto tranquillo dimostrando grande calma olimpica. E' un simbolo, è il leader della squadra: la fascia di capitano gli ha dato autorevolezza dopo la partenza di Lukaku. E' un esempio in campo non solo a livello di gol ma anche perché si sacrifica e lotta per i compagni. E' il punto fermo", le parole dell'ex bomber nerazzurro a Sky Sport.